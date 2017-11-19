В Рязани было совершено нападение на врача-травматолога

Минувшим вечером в Рязани произошло нападение на врача-травматолога. Согласно последней информации, медика пытался избить в ГБУ РО "Поликлиника №2" знакомый пациентки, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечается на официальном сайте СУ СК РФ по Рязанской области, пьяный мужчина накинулся на врача, повалил его на пол и начал угрожать.

Успокаивать хулигана пришлось другим пациентам. Вскоре на место приехали сотрудники полиции, которым удалось усмирить дебошира.