Двух человек задержали в Марий Эл в связи со смертельным ДТП

В воскресенье, 19 ноября, стало известно, что в республике Марий Эл по делу о смертельном ДТП задержали двух человек.

Как сообщила "Аргументам недели" официальный представитель СК России Светлана Петренко, по подозрению в нарушении ПДД, а также эксплуатации транспортного средства было произведено задержание 51-летнего Рината Маматова. Кроме того, задержан арендатор грузового автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев. Обоим будут в скором времени предъявлены обвинения.

Напомним, 16 ноября в Марий Эл произошло столкновение грузовика и маршрутки, вследствие чего погибли 15 человек.