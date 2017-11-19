//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Происшествия 13+

Двух человек задержали в Марий Эл в связи со смертельным ДТП

19 ноября 2017, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

Двух человек задержали в Марий Эл в связи со смертельным ДТП
фото: globallookpress.com

В воскресенье, 19 ноября, стало известно, что в республике Марий Эл по делу о смертельном ДТП задержали двух человек.

Как сообщила "Аргументам недели" официальный представитель СК России Светлана Петренко, по подозрению в нарушении ПДД, а также эксплуатации транспортного средства было произведено задержание 51-летнего Рината Маматова. Кроме того, задержан арендатор грузового автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев. Обоим будут в скором времени предъявлены обвинения.

Напомним, 16 ноября в Марий Эл произошло столкновение грузовика и маршрутки, вследствие чего погибли 15 человек.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Анталье стартовала встреча глав МИД Турции, Ирана и РФ

В Анталье стартовала встреча глав МИД Турции, Ирана и РФ

В турецкой Анталье стартовала встреча глав Министерств иностранных дел Турции, Ирана и России. Мевлют Чавушоглу, Мохаммед Джавад Зариф и Сергей Лавров намерены обсудить кризис, сложившийся в Сирии.

//В мире

Порошенко опубликовал видео со своей встречи с Дэвидом Линчем

Порошенко опубликовал видео со своей встречи с Дэвидом Линчем

Визит Линча на Украину связан с открытием филиала его благотворительного фонда. Организация, которую основал американский режиссер, помогает ветеранам войны, беженцам и жертвам домашнего насилия.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

СМИ опубликовали видео первого полета российского «летающего радара» А-100

СМИ опубликовали видео первого полета российского «летающего радара» А-100

В интернете появилось видео первого полета российского «летающего радара» А-100. Воздушное судно представляет собой многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения.

//Общество

Депутат предложил лишить россиян дублированных фильмов и телепрограмм

Депутат предложил лишить россиян дублированных фильмов и телепрограмм

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить показывать на российском телевидении дублированные фильм и программы. Соответствующее обращение он направил в Минобрнауки.

//Новости ADWILE

//В мире

Российский корабль будет плыть во главе колонны на праздновании 50-летия АСЕАН

Российский корабль будет плыть во главе колонны на праздновании 50-летия АСЕАН

Сегодня стало известно, что российский корабль будет плыть во главе колонны в рамках парада в честь 50-летия АСЕАН. Суда Тихоокеанского флота РФ к настоящему моменту уже прибыли в Таиланд.

//В мире

Военный прокурор Украины отказался мириться с тараканами в меню будущих летчиков

Военный прокурор Украины отказался мириться с тараканами в меню будущих летчиков

В пище, которой кормят курсантов, обучающихся в Харьковском национальном университете Воздушных Сил, обнаружены черви и тараканы. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

//Общество

Толкователи объяснили пророчество Григория Распутина о Третьей мировой войне

Толкователи объяснили пророчество Григория Распутина о Третьей мировой войне

Распутин неоднократно предупреждал о катастрофе, которая ждет Землю в недалеком будущем. В одном из своих прогнозов он упомянул о трех «чудищах», которые «протащат человечество через пыль и кровь».

//Общество

Житель Сургута купил лотерейный билет и стал обладателем астрономической суммы

Житель Сургута купил лотерейный билет и стал обладателем астрономической суммы

Житель Сургута купил лотерейный билет и выиграл астрономическую сумму – 32 миллиона рублей. В пресс-службе АО "ТД Столото" заявили, что это является абсолютным рекордом для данной лотереи.

//Новости партнеров

//Политика

Названы даты визита президента Чехии в Россию

Названы даты визита президента Чехии в Россию

Глава Чехии Милош Земан прибудет в Россию вместе с супругой в понедельник, 20 ноября. В пресс-службе Пражского града отметили, что первый и второй дни своего визита политик проведет в Сочи.

//Политика

Госдума обвинила польского министра обороны в лживости и стремлении угодить США

Госдума обвинила польского министра обороны в лживости и стремлении угодить США

В Госдуме прокомментировали заявление министра обороны Польши о связи провокаций КНДР и «агрессивных планов» России. Депутат Александр Шерин назвал Антони Мачеревича американской марионеткой.

//Наука

Стало известно, когда российские космонавты снова выйдут в открытый космос

Стало известно, когда российские космонавты снова выйдут в открытый космос

В минувшую субботу стало известно, когда состоятся следующие выходы российских космонавтов в открытый космос. Предполагается, что первый раз они отправятся в космическое пространство с борта МКС в январе.

//В мире

Порошенко заявил, что Украина является космической державой

Порошенко заявил, что Украина является космической державой

Украинский лидер Петр Порошенко в воскресенье сделал важное заявление. По мнению политика, его страна в последние двадцать лет крайне успешно подтверждает свои позиции космической державы.

//Политика

Власти Крыма назвали «словоблудием» предложение о повторном референдуме

Власти Крыма назвали «словоблудием» предложение о повторном референдуме

Крымские власти подвергли критике предложение Григория Явлинского о проведении на полуострове нового референдума. Вице-премьер регионального правительства Ремзи Ильясов обвинил политика в «словоблудии».

//В мире

Коллапс возник на дорогах в Германии из-за рождественской ели

Коллапс возник на дорогах в Германии из-за рождественской ели

В немецком городе Кадерн гигантская рождественская ель вызвала на дорогах настоящий коллапс. Водитель машины, которая перевозила дерево, не рассчитал габариты и снес перила моста и дорожные знаки.

//Культура

Актер Евгений Миронов получил престижную награду на фестивале "Созвездие"

Актер Евгений Миронов получил престижную награду на фестивале "Созвездие"

Знаменитый российский актер Евгений Миронов, который также является руководителем Театра Наций, был удостоен приза Гильдии актеров кино России в рамках международного фестиваля "Созвездие".

//В мире

Депутат Рады рассказал о планах Украины напасть на Россию

Депутат Рады рассказал о планах Украины напасть на Россию

Украина готовится напасть на Россию. Об этом, как пишут СМИ, заявил депутат Верховной Рады и создатель запрещенного в РФ экстремистского национального добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий.

//Происшествия

Двух человек задержали в Марий Эл в связи со смертельным ДТП

Двух человек задержали в Марий Эл в связи со смертельным ДТП

В воскресенье, 19 ноября, стало известно, что в республике Марий Эл по делу о смертельном ДТП задержали двух человек. Главное следственное управление СК РФ продолжает активное расследование происшествия.

//В мире

Саакашвили заявил, что его водитель был избит в Одессе

Саакашвили заявил, что его водитель был избит в Одессе

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные злоумышленники минувшей ночью избили его водителя. Инцидент произошел на территории Одессы.

//В мире

Мачеревич нашел связь между провокациями КНДР и «агрессивными планами» Москвы

Мачеревич нашел связь между провокациями КНДР и «агрессивными планами» Москвы

Запуски ракет Северной Кореей, которые на Западе называют провокациями, и «агрессивные планы» России в отношении ее соседей связаны между собой. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич.

//Происшествия

В газовой котельной на западе Москвы вспыхнул пожар

В газовой котельной на западе Москвы вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в здании газовой котельной, которое расположено в столичном районе Очаково-Матвеевское. Пламя охватило помещение в кирпичном трехэтажном доме номер 1 в проезде Стройкомбината.

//Общество

Ведущий итальянский эксперт высоко оценил качество вин из Крыма

Ведущий итальянский эксперт высоко оценил качество вин из Крыма

Ведущий итальянский эксперт Лука Марони дал высокую оценку винам из Крыма. Специалист внимательно исследовал напиток российского винодела Валерия Захарьина и поставил ему 99 баллов из 99 возможных.

//Непознанное

Уфолог рассмотрел на снимке NASA марсианскую улитку

Уфолог рассмотрел на снимке NASA марсианскую улитку

Американский уфолог Скотт Уоринг заявил о том, что ему удалось обнаружить на фотографии Марса существо больших размеров, похожее на улитку. Данный снимок был сделан космическим агентством NASA.

//Общество

Обнародовано возможное название моста в Крым

Обнародовано возможное название моста в Крым

В воскресенье, 19 ноября, было обнародовано возможное название моста в Крым. Мария Волконская, которая является членом Общественного совета по строительству моста, предложила назвать его "Президентским".

//Шоу-бизнес

Джонни Деппа могут лишить роли в фильме о мире Гарри Поттера

Джонни Деппа могут лишить роли в фильме о мире Гарри Поттера

Известный голливудский актер Джонни Депп может лишиться своей роли в новом фильме о мире Гарри Поттера "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Увольнения артиста требуют фанаты спин-оффа.

//В мире

Глава МИД Украины рассказал о полученном от Трампа «месседже солидарности»

Глава МИД Украины рассказал о полученном от Трампа «месседже солидарности»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает украинский народ в его стремлении защитить свою страну от агрессии и провести в ней реформы. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

//В мире

Полицейский застрелил трех человек под Парижем

Полицейский застрелил трех человек под Парижем

Под Парижем сотрудник полиции в минувшую субботу застрелил трех человек. Согласно последней информации, резонансное происшествие случилось неподалеку от ратуши во французском городе Сарселе.

//Метеоновости

Метеорологи отменили прогноз о двадцатиградусных морозах в Москве

Метеорологи отменили прогноз о двадцатиградусных морозах в Москве

Ранее вероятность прихода в столицу аномально низких температур оценивалась высоко. Впоследствии появились новые данные, говорящие о том, что на следующей неделе в городе будет типичная для ноября погода.

//Происшествия

Житель Москвы незаконно зарегистрировал 19 иностранных граждан в своей квартире

Житель Москвы незаконно зарегистрировал 19 иностранных граждан в своей квартире

В одном из московских домов полицейские обнаружили факт незаконного проживания 19 иностранных граждан. Выяснилось, что москвич получал за постановку людей на учет в своей квартире денежное вознаграждение.

//Политика

Депутат Госдумы назвал украинский «опыт борьбы с россиянами» фантазией Климкина

Депутат Госдумы назвал украинский «опыт борьбы с россиянами» фантазией Климкина

«Опыт борьбы с россиянами», о котором заявил глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин, является его фантазией. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин.

//Наука

Ученые NASA собрались повторить советские эксперименты на Венере

Ученые NASA собрались повторить советские эксперименты на Венере

Сотрудники Лаборатории реактивного движения предложили послать к Венере высотный аэростат. С помощью него научно-исследовательский центр NASA планирует изучить сейсмическую активность на планете.

//Общество

В парке "Останкино" проложат лыжню длиной 5 километров

В парке "Останкино" проложат лыжню длиной 5 километров

Грядущей зимой в парке "Останкино" проложат лыжню длиной около 5 километров. Согласно последней информации, любители зимних прогулок на лыжах смогут кататься до середины марта вдоль парковых аллей.

//Экономика

В России не утихает обсуждение повышения цен на шампанское к Новому году

В России не утихает обсуждение повышения цен на шампанское к Новому году

Жители России не перестают обсуждать возможность повышения цен на шампанское к Новому году. Ранее сообщалось, что самые крупные производители данного напитка не планируют увеличивать стоимость.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

В Анталье стартовала встреча глав МИД Турции, Ирана и РФ

В Анталье стартовала встреча глав МИД Турции, Ирана и РФ

В турецкой Анталье стартовала встреча глав Министерств иностранных дел Турции, Ирана и России. Мевлют Чавушоглу, Мохаммед Джавад Зариф и Сергей Лавров намерены обсудить кризис, сложившийся в Сирии.

//В мире

Порошенко опубликовал видео со своей встречи с Дэвидом Линчем

Порошенко опубликовал видео со своей встречи с Дэвидом Линчем

Визит Линча на Украину связан с открытием филиала его благотворительного фонда. Организация, которую основал американский режиссер, помогает ветеранам войны, беженцам и жертвам домашнего насилия.

//Общество

СМИ опубликовали видео первого полета российского «летающего радара» А-100

СМИ опубликовали видео первого полета российского «летающего радара» А-100

В интернете появилось видео первого полета российского «летающего радара» А-100. Воздушное судно представляет собой многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения.

//Общество

Депутат предложил лишить россиян дублированных фильмов и телепрограмм

Депутат предложил лишить россиян дублированных фильмов и телепрограмм

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить показывать на российском телевидении дублированные фильм и программы. Соответствующее обращение он направил в Минобрнауки.

//В мире

Российский корабль будет плыть во главе колонны на праздновании 50-летия АСЕАН

Российский корабль будет плыть во главе колонны на праздновании 50-летия АСЕАН

Сегодня стало известно, что российский корабль будет плыть во главе колонны в рамках парада в честь 50-летия АСЕАН. Суда Тихоокеанского флота РФ к настоящему моменту уже прибыли в Таиланд.

//В мире

Военный прокурор Украины отказался мириться с тараканами в меню будущих летчиков

Военный прокурор Украины отказался мириться с тараканами в меню будущих летчиков

В пище, которой кормят курсантов, обучающихся в Харьковском национальном университете Воздушных Сил, обнаружены черви и тараканы. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

//Общество

Толкователи объяснили пророчество Григория Распутина о Третьей мировой войне

Толкователи объяснили пророчество Григория Распутина о Третьей мировой войне

Распутин неоднократно предупреждал о катастрофе, которая ждет Землю в недалеком будущем. В одном из своих прогнозов он упомянул о трех «чудищах», которые «протащат человечество через пыль и кровь».

//Общество

Житель Сургута купил лотерейный билет и стал обладателем астрономической суммы

Житель Сургута купил лотерейный билет и стал обладателем астрономической суммы

Житель Сургута купил лотерейный билет и выиграл астрономическую сумму – 32 миллиона рублей. В пресс-службе АО "ТД Столото" заявили, что это является абсолютным рекордом для данной лотереи.

//Политика

Названы даты визита президента Чехии в Россию

Названы даты визита президента Чехии в Россию

Глава Чехии Милош Земан прибудет в Россию вместе с супругой в понедельник, 20 ноября. В пресс-службе Пражского града отметили, что первый и второй дни своего визита политик проведет в Сочи.

//Политика

Госдума обвинила польского министра обороны в лживости и стремлении угодить США

Госдума обвинила польского министра обороны в лживости и стремлении угодить США

В Госдуме прокомментировали заявление министра обороны Польши о связи провокаций КНДР и «агрессивных планов» России. Депутат Александр Шерин назвал Антони Мачеревича американской марионеткой.

//Наука

Стало известно, когда российские космонавты снова выйдут в открытый космос

Стало известно, когда российские космонавты снова выйдут в открытый космос

В минувшую субботу стало известно, когда состоятся следующие выходы российских космонавтов в открытый космос. Предполагается, что первый раз они отправятся в космическое пространство с борта МКС в январе.

//В мире

Порошенко заявил, что Украина является космической державой

Порошенко заявил, что Украина является космической державой

Украинский лидер Петр Порошенко в воскресенье сделал важное заявление. По мнению политика, его страна в последние двадцать лет крайне успешно подтверждает свои позиции космической державы.

//Политика

Власти Крыма назвали «словоблудием» предложение о повторном референдуме

Власти Крыма назвали «словоблудием» предложение о повторном референдуме

Крымские власти подвергли критике предложение Григория Явлинского о проведении на полуострове нового референдума. Вице-премьер регионального правительства Ремзи Ильясов обвинил политика в «словоблудии».

//В мире

Коллапс возник на дорогах в Германии из-за рождественской ели

Коллапс возник на дорогах в Германии из-за рождественской ели

В немецком городе Кадерн гигантская рождественская ель вызвала на дорогах настоящий коллапс. Водитель машины, которая перевозила дерево, не рассчитал габариты и снес перила моста и дорожные знаки.

//Культура

Актер Евгений Миронов получил престижную награду на фестивале "Созвездие"

Актер Евгений Миронов получил престижную награду на фестивале "Созвездие"

Знаменитый российский актер Евгений Миронов, который также является руководителем Театра Наций, был удостоен приза Гильдии актеров кино России в рамках международного фестиваля "Созвездие".

//В мире

Депутат Рады рассказал о планах Украины напасть на Россию

Депутат Рады рассказал о планах Украины напасть на Россию

Украина готовится напасть на Россию. Об этом, как пишут СМИ, заявил депутат Верховной Рады и создатель запрещенного в РФ экстремистского национального добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Двух человек задержали в Марий Эл в связи со смертельным ДТП

Двух человек задержали в Марий Эл в связи со смертельным ДТП

В воскресенье, 19 ноября, стало известно, что в республике Марий Эл по делу о смертельном ДТП задержали двух человек. Главное следственное управление СК РФ продолжает активное расследование происшествия.

//В мире

Саакашвили заявил, что его водитель был избит в Одессе

Саакашвили заявил, что его водитель был избит в Одессе

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные злоумышленники минувшей ночью избили его водителя. Инцидент произошел на территории Одессы.

//В мире

Мачеревич нашел связь между провокациями КНДР и «агрессивными планами» Москвы

Мачеревич нашел связь между провокациями КНДР и «агрессивными планами» Москвы

Запуски ракет Северной Кореей, которые на Западе называют провокациями, и «агрессивные планы» России в отношении ее соседей связаны между собой. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич.

//Происшествия

В газовой котельной на западе Москвы вспыхнул пожар

В газовой котельной на западе Москвы вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в здании газовой котельной, которое расположено в столичном районе Очаково-Матвеевское. Пламя охватило помещение в кирпичном трехэтажном доме номер 1 в проезде Стройкомбината.

//Общество

Ведущий итальянский эксперт высоко оценил качество вин из Крыма

Ведущий итальянский эксперт высоко оценил качество вин из Крыма

Ведущий итальянский эксперт Лука Марони дал высокую оценку винам из Крыма. Специалист внимательно исследовал напиток российского винодела Валерия Захарьина и поставил ему 99 баллов из 99 возможных.

//Непознанное

Уфолог рассмотрел на снимке NASA марсианскую улитку

Уфолог рассмотрел на снимке NASA марсианскую улитку

Американский уфолог Скотт Уоринг заявил о том, что ему удалось обнаружить на фотографии Марса существо больших размеров, похожее на улитку. Данный снимок был сделан космическим агентством NASA.

//Общество

Обнародовано возможное название моста в Крым

Обнародовано возможное название моста в Крым

В воскресенье, 19 ноября, было обнародовано возможное название моста в Крым. Мария Волконская, которая является членом Общественного совета по строительству моста, предложила назвать его "Президентским".

//Шоу-бизнес

Джонни Деппа могут лишить роли в фильме о мире Гарри Поттера

Джонни Деппа могут лишить роли в фильме о мире Гарри Поттера

Известный голливудский актер Джонни Депп может лишиться своей роли в новом фильме о мире Гарри Поттера "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Увольнения артиста требуют фанаты спин-оффа.

//В мире

Глава МИД Украины рассказал о полученном от Трампа «месседже солидарности»

Глава МИД Украины рассказал о полученном от Трампа «месседже солидарности»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает украинский народ в его стремлении защитить свою страну от агрессии и провести в ней реформы. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

//В мире

Полицейский застрелил трех человек под Парижем

Полицейский застрелил трех человек под Парижем

Под Парижем сотрудник полиции в минувшую субботу застрелил трех человек. Согласно последней информации, резонансное происшествие случилось неподалеку от ратуши во французском городе Сарселе.

//Метеоновости

Метеорологи отменили прогноз о двадцатиградусных морозах в Москве

Метеорологи отменили прогноз о двадцатиградусных морозах в Москве

Ранее вероятность прихода в столицу аномально низких температур оценивалась высоко. Впоследствии появились новые данные, говорящие о том, что на следующей неделе в городе будет типичная для ноября погода.

//Происшествия

Житель Москвы незаконно зарегистрировал 19 иностранных граждан в своей квартире

Житель Москвы незаконно зарегистрировал 19 иностранных граждан в своей квартире

В одном из московских домов полицейские обнаружили факт незаконного проживания 19 иностранных граждан. Выяснилось, что москвич получал за постановку людей на учет в своей квартире денежное вознаграждение.

//Политика

Депутат Госдумы назвал украинский «опыт борьбы с россиянами» фантазией Климкина

Депутат Госдумы назвал украинский «опыт борьбы с россиянами» фантазией Климкина

«Опыт борьбы с россиянами», о котором заявил глава украинского министерства иностранных дел Павел Климкин, является его фантазией. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Швыткин.

//Наука

Ученые NASA собрались повторить советские эксперименты на Венере

Ученые NASA собрались повторить советские эксперименты на Венере

Сотрудники Лаборатории реактивного движения предложили послать к Венере высотный аэростат. С помощью него научно-исследовательский центр NASA планирует изучить сейсмическую активность на планете.

//Общество

В парке "Останкино" проложат лыжню длиной 5 километров

В парке "Останкино" проложат лыжню длиной 5 километров

Грядущей зимой в парке "Останкино" проложат лыжню длиной около 5 километров. Согласно последней информации, любители зимних прогулок на лыжах смогут кататься до середины марта вдоль парковых аллей.

//Экономика

В России не утихает обсуждение повышения цен на шампанское к Новому году

В России не утихает обсуждение повышения цен на шампанское к Новому году

Жители России не перестают обсуждать возможность повышения цен на шампанское к Новому году. Ранее сообщалось, что самые крупные производители данного напитка не планируют увеличивать стоимость.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры