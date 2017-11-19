В газовой котельной на западе Москвы вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в здании газовой котельной, которое расположено в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Пламя охватило помещение в кирпичном трехэтажном доме номер 1 в проезде Стройкомбината. Как уточняет в воскресенье, 19 ноября, Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы, возгорание произошло на маленькой площади в административном здании, сотрудники пожарной охраны смогли быстро ликвидировать огонь.

К настоящему моменту в пресс-службе столичного управления МВД уже подтвердили факт случившегося.