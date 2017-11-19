Неизвестные украли из квартиры в Москве ювелирные украшения на 11 млн рублей

Из квартиры в центре Москвы украли ювелирные украшения на сумму более 11 миллионов рублей.

Данную информацию в воскресенье, 19 ноября, предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Согласно последним данным изделия были похищены в Малом Кисловском переулке у 50-летней жительницы столицы.

Как уточняет ТАСС, неизвестный злоумышленник проник в квартиру между 8 и 12 ноября и забрал украшения на 11,4 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Московская полиция занимается активным поиском преступника.