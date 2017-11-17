В Екатеринбурге начинается суд по делу о перестрелке в Цыганском поселке

Свердловская прокуратура утвердила обвинительное заключение против Руслана Оглы. Он обвиняется в "склонении и вовлечении в массовые беспорядки". Ему грозит до 18 лет колонии.

По версии обвинения, 2 сентября 2016 года Олег Шишов поссорился на общей посиделке с бойфрендом дочери своего друга, цыганом Дмитрием Пестриковым. Последний сообщил о ссоре своему двоюродному брату Руслану Оглы. Тот собрал около 20 человек и все они, с огнестрельным оружием, приехали к дому Шишова. Перепалка быстро перешла в драку и перестрелку. Соратник Шишова был ранен, самого его избили, после чего Шишов открыл стрельбу на поражение. Двое из группы Пестрикова были убиты.