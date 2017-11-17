МВД сообщило о задержании группы, подозреваемой в мошенничестве с недвижимостью

В пятницу, 17 ноября, в МВД России сообщили о задержании членов организованной группы, подозреваемой в осуществлении мошенничества с недвижимостью.

Злоумышленники обманным способом совершали сделки купли и продажи жилых помещений, а также земельных участков в течение двух лет. Как сообщает сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержание произвели сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, а также сотрудники УУР и УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области. Им также помогал ОМОН "Зубр" ЦСН СР Росгвардии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".