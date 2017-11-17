В Омутнинске в ДТП погибла мать троих детей. Женщина работала в службе опеки и помогала трудным семьям.



Как сообщает издание «Омутнинские вести +», 39-летнюю Юлию Вершинину в городе хорошо знали.

Несчастье произошло 14 ноября. Автомобиль «ГАЗель» на высокой скорости, нарушая правила, не пропустил «Ладу Калину», двигавшуюся по главной дороге. После столкновения микроавтобус отбросило на тротуар, где он наехал на женщину, стоявшую на пешеходном переходе и собиравшуюся перейти улицу. Это и была Юлия, возвращавшаяся домой после рабочего дня…

Пострадавшая получила серьезные травмы и, несмотря на то, что ее немедленно доставили в больницу, скончалась, не выходя из комы. У женщины остались трое детей, младшему из которых всего 2 года.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока известно лишь о том, что оба водителя были трезвыми.

Жители Омутнинска на ее страничке в соцсети вспоминают о том, каким человеком была Юлия.

— Благодаря непосредственному участию Юли в Омутнинске состоялся переезд детской консультации, и теперь у омутнинской детворы современная больница. Юля — активный благотворитель и инициатор помощи детям, изъятым из семей и помещенных в детское отделение ЦРБ, — пишет Ольга Мирошина. — Юля инициировала приобретение для детского отделения современного инфракрасного термометра. И теперь у докторов есть и этот прибор. Работая в опеке с трудными семьями, она проникалась каждой историей и прилагала максимальные усилия, чтобы семьи вставали на путь исправления, а дети оставались в семьях. Юля — активист Лавки добрых дел и клуба «Виктория». Уход Юли — тяжелая потеря для Омутнинска.

Редакция выражает свои соболезнования родным и близким погибшей.