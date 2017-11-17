Десять лет колонии строгого режима получил генерал ФСО Геннадий Лопырев

Экс-руководитель ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу Геннадий Лопырев приговорен к десяти годам колонии строгого режима.

Кроме того, Лопырева, которого признали виновным во взяточничестве, обязали выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на адвоката бывшего руководителя ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслана Закалюжного, приговор был вынесен накануне. Суд, однако, решил не лишать Геннадия Лопырева государственных наград и звания.

Защита намерена обжаловать решение суда.