На Кутузовском проспекте эвакуировали торговый центр
17 ноября 2017, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
На Кутузовском проспекте в Москве утром в пятницу, 17 ноября, эвакуировали торговый центр "Времена года".
Согласно последней информации, аноним сообщил сегодня о заложенной в здании бомбе. Представители администрации торгового центра сообщили, что комплекс начинает работать с 11.00, передает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные правоохранительных органов.
В настоящий момент на месте инцидента уже работают сотрудники оперативных служб. В скором времени в ТЦ "Времена года" прибудет кинолог со служебной собакой.