На Кутузовском проспекте эвакуировали торговый центр

На Кутузовском проспекте в Москве утром в пятницу, 17 ноября, эвакуировали торговый центр "Времена года".

Согласно последней информации, аноним сообщил сегодня о заложенной в здании бомбе. Представители администрации торгового центра сообщили, что комплекс начинает работать с 11.00, передает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные правоохранительных органов.

В настоящий момент на месте инцидента уже работают сотрудники оперативных служб. В скором времени в ТЦ "Времена года" прибудет кинолог со служебной собакой.