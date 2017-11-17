Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу бесследно исчез в Якутии

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров бесследно исчез в Якутии. По факту пропажи знаменитого во всем мире спортсмена следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

Как уточняет утром в пятницу РИА "Новости", Макаров вышел из своего дома в Якутске 5 ноября текущего года, однако назад не вернулся. Связаться с чемпионом мира по кикбоксингу у родных не получается.

Известно, что уезжать из города мужчина не собирался. Более того, ранее он никогда не отсутствовал долгое время, не сообщая о своем местонахождении.