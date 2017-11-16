Десятилетний ребенок пропал в Ленинградской области

В Ленинградской области бесследно исчез десятилетний ребенок.

В настоящий момент поисками пропавшего школьника занимаются волонтеры, кроме того к операции были подключены летательные аппараты. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные сайта областного следственного управления, мальчик ушел из дома в городе Отрадное днем 28 октября и до сих пор не вернулся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Поиски школьника было решено продолжать.