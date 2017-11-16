СМИ: Госдуму экстренно эвакуировали

В средствах массовой информации в четверг, 16 ноября, появилась информация об экстренной эвакуации Госдумы.

Из здания в центре Москвы, согласно последним данным, оперативно вывели 200 человек. Эту информацию сегодня предоставил телеканал РЕН ТВ, который, однако, не сообщил о точных причинах эвакуации.

Напомним, с 11 сентября текущего года по всей России пронеслась настоящая волна телефонного терроризма. Каждую неделю в различные учреждения страны поступают анонимные сообщения о заложенных бомбах. В общей сложности за это время были эвакуированы 1,4 миллиона человек.