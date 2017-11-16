В Санкт-Петербурге пациент напал на фельдшера "скорой помощи", прибывшего на вызов, и избил его.

Согласно последней информации, "больной" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщает сегодня "Росбалт", ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МВД РФ по городу и области, 30-летний медик после нападения в доме 54 на Парашютной улице был экстренно госпитализирован.

Уточняется также, что агрессивного пациента также доставили в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.