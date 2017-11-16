Пациент избил фельдшера "скорой помощи", приехавшего на вызов в Санкт-Петербурге
16 ноября 2017, 11:12 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Санкт-Петербурге пациент напал на фельдшера "скорой помощи", прибывшего на вызов, и избил его.
Согласно последней информации, "больной" находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщает сегодня "Росбалт", ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МВД РФ по городу и области, 30-летний медик после нападения в доме 54 на Парашютной улице был экстренно госпитализирован.
Уточняется также, что агрессивного пациента также доставили в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.