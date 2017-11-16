Свердловские правоохранители уточнили фоторобот одного из злоумышленников, надругавшегося 7 ноября над 12-летней девочкой в микрорайоне Шинный в Екатеринбурге.

Напомним, 7 ноября около 17-15 двое мужчин напали на 12-летнюю школьницу в районе перекрестка улиц Мраморская-Можайского (мкрн Шинный, Екатеринбург). Они накинули ребенку на голову мешок, после чего затащили в машину, засунули в большую китайскую сумку, отвезли в одну из квартир, где изнасиловали, затем снова поместили в сумку и вывезли в лесополосу на ЕКАД в районе поселка Медный (между Полевским и Ново-Московским трактами).

Всех, кто располагает видеозаписями, произведенными в указанный период и на указанных улицах, полиция просит обратиться по телефонам в Екатеринбурге: 8(343) 297-72-46, 8-950-197-47-37. Конфиденциальность гарантируется. Кроме того, следствие обращается также и ко всем гражданам, которые в указанный период времени в районе перечисленных улиц видели каких-нибудь подозрительных лиц, также сообщить данную информацию по указанным выше телефонам.