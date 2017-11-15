Сыщики обнаружили сумку, в которой двое разыскиваемых насильников-педофилов перевозили свою жертву, сообщает пресс-служба свердловского СУ СКР.

Напомним, вечером 7 ноября в микрорайоне Шинный двое неустановленных мужчин напали на 12-летнюю девочку, затащили в квартиру, изнасиовали, после чего вывезли за город и бросили.

Следователи просят жителей Екатеринбурга и пригородов, видевших 7 ноября в период с с 17.00 до 24.00 часов мужчин, заносивших или выносивших такую сумку в подъезд дома, обращаться по телефонам: 8(343)297-72-46 и 8-950-197-47-3. Конфиденциальность гарантируется.