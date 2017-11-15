Пожар произошел на стройплощадке рядом с Михеевским ГОКом

Южноуральцев переполошил пожар, который произошел 13 ноября рядом с Михеевским ГОКом. Как отметили в ГУ МЧС по региону, возгорание началось со строительной площадки, которая не относится к горно-обогатительному комбинату.



Причиной стало нарушение подрядной организацией правил при огневых работах. От этого загорелась пластиковая труба. Пожар распространился на 200 квадратных метров, но был успешно потушен. Пострадавших и жертв нет. Стоимость ущерба в данный момент устанавливается.