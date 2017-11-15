В результате крушения самолета Let L-410 под Хабаровском выжил только ребёнок

В результате крушения пассажирского самолета Let L-410 в Хабаровском крае в среду, 11 ноября, выжил только маленький ребёнок. Четырёхлетняя девочка находится в тяжёлом состоянии.

По уточнённым данным, погибли шесть человек. Самолёт, выполнявший рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, потерпел крушение при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка Нелькан.

По данным хабаровских спасателей, потерпевший крушение самолёт был обнаружен. Возгорания на борту нет. В ходе поисковых работ на месте падения воздушного судна спасён ребенок. Поисковые работы продолжаются. По данным МЧС, в Хабаровске в готовность приведены вертолёты Ми-8 и самолёты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и отряды спасателей. В Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолёт Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса.

Следствие рассматривает три возможных версии крушения пассажирского самолета L-410.