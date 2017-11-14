На одной из станций московского метро человек упал на рельсы и погиб

На станции московского метро "Речной вокзал" во вторник, 14 ноября, произошел инцидент. Согласно последней информации, мужчина упал с платформы на рельсы перед приближающимся поездом и погиб.

Как сообщает сегодня пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, происшествие случилось примерно в 7.53. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть 51-летнего человека.

В 8.04 тело мужчины было поднято на платформу. Движение поездов было восстановлено, в настоящий момент оно производится по графику, передает Агентство городских новостей "Москва".