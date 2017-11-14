В одном из общежитий Сочи вспыхнул пожар, один человек погиб

Во вторник, 14 ноября, в одном из общежитий Сочи вспыхнул пожар. Согласно последней информации СМИ, в результате возгорания погиб один человек, а пострадали в общей сложности не менее шестнадцати.

Представитель регионального главка МЧС РФ сегодня уточнил, что из здания были экстренно эвакуированы 50 человек. К 11.05 открытое горение в общежитии было ликвидировано, передает РИА "Новости".

К настоящему моменту информация о гибели человека в ходе пожара официально не подтверждена. Точное количество пострадавших устанавливается.