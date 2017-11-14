Около 3 млн рублей удалось собрать для жителей обрушившегося в Ижевске дома

На счет благотворительного фонда, созданного для помощи пострадавшим при частичном обрушении жилого дома в Ижевске, поступила крупная сумма.

Об этом сообщил представитель организации "Сообщество", который отметил, что сбор средств был начат 10 ноября. Утром 14 ноября на счету находятся уже более 3 миллионов рублей, передает РИА "Новости".

Согласно последней информации, эти деньги будут распределены согласно информации из оперативного штаба, который принимает обращения жильцов дома, пострадавших от обрушения подъезда. Впоследствии на сайте фонда будет опубликован полный отчет о денежных поступлениях и тратах.

Напомним, 9 ноября восемь квартир были полностью разрушены в результате обрушения подъезда дома в Ижевске. Погибли семь человек. Причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа.