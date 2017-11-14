На западе Москвы угнали иномарку за 5 миллионов рублей

На западе Москвы у жителя столицы угнали дорогостоящую иномарку. В полицию обратился мужчина 1979 года рождения, который сообщил, что его автомобиль BMW был похищен неизвестными с 1-й Рейсовой улицы.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", сотрудники правоохранительных органов сообщили, что ущерб составил около 5 миллионов рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Столичные полицейские уже приступили к поискам машины и ее угонщика.