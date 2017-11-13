Убийца главы угрозыска Артемовского получил 9,5 лет

Екатеринбуржец Владимир Кошелев получил 9,5 лет строгого режима за убийство начальника отдела уголовного розыска ОМВД Артемовского городского округа Дмитрия Чечнева, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

По версии седствия, ночью 25 марта 2016 года Кошелев узнал, что в квартире его знакомой спит Чечнев. Мужчина приехал туда и на почве ревности задушил соперника полимерным кабелем, после чего перенес труп в ванную, где отчленил голову, упаковал тело в полимерный пакет, вывез в лесополосу около поселка Северка и сжег.