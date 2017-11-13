В Саранске произошло обрушение новостройки, есть погибшие

В Саранске в понедельник произошло обрушение строящегося на перекрестке улиц Гагарина и Фурманова десятиэтажного дома. Три человека оказались под завалами. Все они рабочие.

Как уточнили в экстренных службах Саранска, в новостройке обрушилась часть лестницы - лестничный пролет с шестого по второй этажи. В МЧС подтвердили факт ЧП. По данным МЧС, предварительно, есть пострадавшие, точное количество уточняется.

СМИ сообщили об одном погибшем. На месте происшествия работают спасатели, - передает ТАСС. В настоящее время на стройке ведется разбор завалов. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.