На юго-западе Москвы женщина утонула в бассейне

На юго-западе Москвы в бассейне "Юность" случилось страшное происшествие.

У одной из женщин во время плавания начался эпилептический припадок, вследствие чего она пошла ко дну и скончалась. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, это случилось вечером 11 ноября в бассейне на улице Академика Бакулева. На теле умершей не обнаружено никаких следов насильственной смерти.

По факту происшествия начата проверка. Тело осмотрят судебно-медицинские эксперты.