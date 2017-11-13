Пассажир в Казахстане умер на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс

В понедельник, 13 ноября, в Казахстане на борту самолета, который выполнял внутренний рейс, скончался пассажир. Происшествие случилось в воздушном судне казахстанской компании "Эйр Астана".

Согласно информации авиаперевозчика, самолет вылетел в Астану из Шымкента, однако вернулся в аэропорт из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Как уточняет РИА "Новости", человеку провели на борту процедуры сердечно-легочной реанимации. Врачи осмотрели пассажира сразу после приземления воздушного судна и были вынуждены констатировать смерть. В настоящий момент устанавливается точная причина случившегося.