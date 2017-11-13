В центре Москвы обстреляли таксиста из-за опоздания

В центре Москвы мужчина обстрелял водителя такси, который подал машину с опозданием.

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в результате случившегося ранение получил один человек. Как уточняет сегодня Агентство городских новостей "Москва", стрельба была открыта у дома 26 по Бакунинской улице. Клиент сервиса "Яндекс. Такси" высказал водителю свое недовольство.

Таксист не пожелал общаться с мужчиной в одиночестве и привел знакомых. Разъяренный клиент достал травматический пистолет и выстрелил четыре раза, вследствие чего приятель водителя получил ссадину. Обстоятельства инцидента устанавливаются.