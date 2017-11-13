В Росприроднадзоре высказались о гибели нерп в Байкале

В Байкальском управлении Росприроднадзора высказались о гибели нерп в озере Байкал.

Согласно последней информации специалистов, уровень вредных веществ в воде не превышает предельно допустимых показателей. Как уточняет РИА "Новости", загрязнение озера в качестве основной причины гибели нерп в настоящий момент не рассматривается.

Напомним, ранее стало известно, что в Иркутской области и Бурятии на побережьях Байкала нашли не менее 140 мертвых нерп. Эксперты взяли анализы и заявили, что пресноводные тюлени не были больны.