В столичных аэропортах отменены и задержаны 25 рейсов

Утром в понедельник, 13 ноября, в московских аэропортах были задержаны и отменены 25 рейсов.

Согласно последней информации, во Внуково сегодня были отменены два рейса, а задержаны двенадцать. Что касается Домодедово, то в этой авиагавани задержали девять самолетов. В Шереметьево была зафиксирована задержка двух рейсов, передает Агентство городских новостей "Москва".

Предполагается, что это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что МЧС выпустило предупреждение для столичных и подмосковных водителей в связи с густым туманом.