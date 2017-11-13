В Бибирево вспыхнул пожар в жилом доме, погиб человек

В одной из квартир жилого дома в московском районе Бибирево вспыхнул пожар.

Согласно последним данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в результате возгорания в помещении на седьмом этаже погиб один человек. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", пожар был зафиксирован в доме номер 9а по Белозерской улице.

Пять человек из квартир, расположенных выше, были экстренно эвакуированы. Уточняется, что горели мебель и личные вещи на кухне и балконе. Причина случившегося не установлена.