На юго-западе Москвы сегодня днем столкнулись внедорожник и пассажирская маршрутка. Согласно данным СМИ, есть пострадавшие.

ДТП произошло на улице Обручева. В результате аварии перевозивший людей микроавтобус опрокинулся набок, пишет портал Life . По предварительной информации, травмы в столкновении получили 9 человек.

Движение по улице перекрыто. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, вызван медицинский вертолет.

Ранее сообщалось о том, что в Алтайском крае в ДТП погибли четверо военнослужащих, которые недавно вернулись из Сирии. Участниками аварии стали рейсовый автобус и 2 легковых автомобиля.