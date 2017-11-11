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Глава Союза журналистов рассказал о последнем разговоре с Борисом Ноткиным

11 ноября 2017, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Союза журналистов рассказал о последнем разговоре с Борисом Ноткиным
фото: globallookpress.com

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев поведал о своем последнем разговоре с ушедшим из жизни телеведущим Борисом Ноткиным.

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По словам Гусева, он созванивался с Ноткиным несколько дней назад, темой беседы стали вопросы, связанные с медиасферой. В интервью «Известиям» Гусев рассказал, что у телеведущего было диагностировано сложное онкологическое заболевание. При этом сообщение о смерти коллеги стало для руководителя Союза неожиданностью.

Тело Бориса Ноткина с огнестрельным ранением головы обнаружила супруга журналиста в их доме. В настоящее время подробности инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

 

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