В московском районе Бирюлево произошла драка, четверо раненых

В московском районе Бирюлево произошла драка, в результате которой ранения получили четыре человека.

К настоящему моменту арестованы трое предполагаемых нападавших, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как сообщает сегодня РИА "Новости", первую помощь пострадавшим оказали сотрудники полиции, прибывшие на место драки. Впоследствии все раненые были госпитализированы.

В ведомстве добавили, что полиция смогла задержать выходцев из среднеазиатской республики, которые пытались пересечь границу и скрыться на своей родине. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".