Басманный суд заочно арестовал Тельмана Исмаилова

В субботу, 11 ноября, стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Адвокат предпринимателя Марина Русакова прокомментировала эту ситуацию. По словам юриста, незаконное решение об аресте Исмаилова было принято еще 30 октября. К настоящему моменту оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Как сообщает издание "Известия", 15 ноября состоится апелляционное рассмотрение жалобы.

Отметим, что Тельману Исмаилову предъявили обвинения в незаконном обороте оружия, а также в организации убийства двух и более лиц.