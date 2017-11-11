На западе Москвы подростков задержали за стрельбу из автомата Калашникова
11 ноября 2017, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Московские полицейские задержали подростков, которые подозреваются в стрельбе из автомата Калашникова в западной части города.
Нарушители ранее скрылись с места происшествия на иномарке. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили, что накануне на улице 1812 года несколько несовершеннолетних граждан открыли стрельбу, а затем уехали на машине марки Mercedes. Через некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось найти автомобиль, за рулем которого сидел юноша 2000 года рождения.
Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", в салоне также находились его приятели: двое 2001 года рождения, и один – 2002. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".