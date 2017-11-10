На Свердловскую область идет африканская свиная чума

На территории Свердловской области возможно распространение африканской свиной чумы. Очаг находится в Чебаркульском районе Челябинской области, однако, несмотря на расстояние, проблемой уже озадачились в Каменске-Уральском.

«Учитывая скорость распространения вируса африканской чумы, пути его попадания в организм животного (через пищевые отходы), врачи ветеринарной станции вместе с главами администраций районов уже предприняли оперативные меры: проводят подворные обходы в частном секторе и сельских территориях, расположенных в границах Каменска-Уральского», – сообщают в пресс-службе администрации города.

В случае заноса африканской чумы на территорию района и города всех свиней придется уничтожить, вместе со зданиями, в которых они содержатся, сообщил руководитель ветеринарной станции Александр Таушев. По его словам, визуально зараженное вирусом африканской чумы мясо не отличается от обычной свинины. Поэтому и нужны запретительные меры на ввоз животных и мяса свиней из Челябинской области.