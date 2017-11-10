Автохам выехал на иномарке на пешеходную зону в парке Царицыно

В московском парке Царицыно произошел инцидент с участием молодого человека за рулем иномарки. Согласно последней информации, "мажор" решил выехать на своем автомобиле на пешеходную зону.

Как сообщает в пятницу, 10 ноября, издание "Известия", любитель нестандартных развлечений снял свое действие на видео, а затем самостоятельно опубликовал его в интернете.

Автомобилист под записью оставил надпись, которая гласит, что для него стандартная прогулка выглядит именно таким образом. Якобы ходить пешком ему просто лень.