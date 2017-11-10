Детей эвакуировали из детсада в Москве после сообщения коллекторов о задымлении
10 ноября 2017, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]
На северо-востоке Москвы из детского сада эвакуировали детей после сообщения коллекторов о задымлении.
Источник в экстренных службах столицы сообщил, что инцидент произошел в учреждении на Ботанической улице. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", администрация детского сада №1353 приняла решение экстренно эвакуировать 70 детей и сотрудников.
Согласно некоторым данным, у одной из сотрудниц данного учреждения имеется долг. Якобы коллекторы таким образом пытаются повлиять на женщину и заставить ее вернуть деньги.