Детей эвакуировали из детсада в Москве после сообщения коллекторов о задымлении

На северо-востоке Москвы из детского сада эвакуировали детей после сообщения коллекторов о задымлении.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что инцидент произошел в учреждении на Ботанической улице. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", администрация детского сада №1353 приняла решение экстренно эвакуировать 70 детей и сотрудников.

Согласно некоторым данным, у одной из сотрудниц данного учреждения имеется долг. Якобы коллекторы таким образом пытаются повлиять на женщину и заставить ее вернуть деньги.