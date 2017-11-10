Родственники опознали всех погибших при частичном обрушении дома в Ижевске

В пятницу, 10 ноября, родственники смогли опознать всех погибших в ходе частичного обрушения жилого дома в Ижевске.

Об этом сегодня сообщил представитель бюро судмедэкспертизы удмуртского Минздрава, который отметил, что к настоящему моменту процедура опознания прекращена. Как уточняет РИА "Новости", у властей есть предположение, что в результате случившегося мог погибнуть еще один человек, однако эта информация не является подтвержденной.

Напомним, что накануне в ходе обрушения части жилого дома в Ижевске погибли шесть человек. Причиной происшествия, вероятно, стал взрыв бытового газа.