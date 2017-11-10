Пермская учительница ударила пятиклассника учебником по духовной культуре

В одной из школ в Пермском крае произошло резонансное происшествие. Согласно последней информации, во время урока учительница ударила пятиклассника по голове учебником по духовно-нравственной культуре.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-секретаря уполномоченного по правам ребенка в крае Евгения Бродникова, данную информацию предоставил родственник школьника в онлайн-приемной омбудсмена.

Инцидент, как уточняется, произошел в октябре. Ребенок заявил, что испытал унижение перед всем классом. Подчеркивается, что в случившемся будут разбираться представители Министерства образования и науки Пермского края, а также в прокуратуре.