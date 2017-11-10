У безработного москвича в центре столицы угнали иномарку за 3,5 млн рублей

В центре Москвы у безработного жителя столицы угнали дорогостоящую иномарку. О пропаже автомобиля Land Rover Range Rover стоимостью около 3,5 млн рублей в пятницу, 10 ноября, сообщил неработающий москвич 1970 года рождения.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления МВД, угон произошел у дома 15 по улице Рочдельская.

По факту похищения машины возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сотрудники полиции занимаются поиском иномарки и угонщика.