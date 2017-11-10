На МКАД возникла пробка длиной 12 километров

Утром в пятницу, 10 ноября, на Московской кольцевой автодороге образовалась серьезная пробка. Согласно последней информации, затор длиной 12 километров возник от Долгопрудненского лесопарка до Волоколамского шоссе.

Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на сервис "Яндекс. Пробки", в этой пробке автомобилисты могут потратить 1 час и 13 минут.

Водителям рекомендуют выбирать пути объезда данного участка. Информации о причинах затора пока не поступало.