Песков заявил о бесполезности обращений в Кремль по поводу прав Багдасарян

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с водительским удостоверением стритрейсерши Мары Багдасарян.

В минувший понедельник стало известно, что девушку, пожизненно лишенную права управлять автомобилем, снова задержали сотрудники ГИБДД. Адвокат Багдасарян Давид Кемулария пояснил, что девушка села за руль в знак протеста. По словам юриста, медики пришли к выводу, что стритрейсерша в состоянии водить машину, однако права ей не возвращают. Кемулария сообщил, что намерен привлечь внимание президента России к этому вопросу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости отметил, что обращаться к главе государства и его администрацию с подобными жалобами бесполезно, так как они не наделены полномочиями Госавтоинспекции. Кроме того, Песков назвал Мару Багдасарян «одиозной участницей дорожного движения», которой должны заниматься правоохранительные органы.