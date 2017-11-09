У свердловской прокуратуры появились претензии к областному Минздраву

Свердловская прокуратура опубликовала итоги масштабной проверки медицинских учреждений региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, результатом стали многочисленные претензии.

"Всего по результатам надзорных мероприятий прокуратура области выявила 405 нарушений в указанной сфере. В целях их устранения внесено 151 представление, по результатам рассмотрения которых 186 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, в суды общей юрисдикции направлено 177 исковых заявлений, должностным лицам объявлено 35 предостережений. По фактам неисполнения требований закона вынесено 69 постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении", - указано в официальном сообщении.

Так, установлено, что по результатам электронного аукциона между министерством и ООО «Уралмедснаб» в сентябре 2016 года заключен государственный контракт на поставку системы однофотонной эмиссионной и компьютерной томографии в количестве двух единиц. Однако, в ходе проверки в Областной детской клинической больнице № 1, установлено, что по состоянию на 2 февраля 2017 года поставленное ООО «Уралмедснаб» оборудование находилось в отделении радионуклидной диагностики в заводской упаковке. В нарушение федерального законодательства надлежащая приемка оборудования заказчиком не проведена. Оплата томографа, принятого Областной детской клинической больницей № 1 в нераспакованном состоянии и фактически не введенного в эксплуатацию, без обучения персонала, произведена министерством 27 декабря 2016 года в сумме 24,1 млн. рублей.

В ходе проверочных мероприятий аппаратом прокуратуры области дана оценка соблюдению Министерством здравоохранения области требований закона при организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Установлено, что за 2016 год осуществлено 29 585 случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, за 9 месяцев 2017 – 19 432. Из указанного количества по 2 211 случаям в 2016 году и 1 213 – в текущем периоде 2017 года решение об оказании высокотехнологичной медицинской помощи принималось врачебной комиссией Министерства в связи с оказанием медицинской помощи не за счет средств обязательного медицинского страхования, а за счет бюджетных средств при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Проверка документации по указанным случаям предоставления медпомощи выявила недостатки в работе на данном направлении. Так, в нарушение действующего законодательства должностные лица ГБУЗ «Серовская городская больница», ГБУЗ «Белоярская центральная районная больница», ГБУЗ «Детская городская больница г. Первоуральск» допустили волокиту при направлении документов для оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи в 2016-2017 гг., что повлекло необоснованное увеличение срока направления и оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи.

Невьянская городская прокуратура установила, что в ГБУЗ Свердловской области «Верх-Нейвинская городская поликлиника» в нарушение требований действующего законодательства не организовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи, отсутствуют локальные акты, регулирующие направление документов в медицинские учреждения и региональное Министерство здравоохранения для решения вопроса оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В адрес и.о. министра здравоохранения области Игоря Трофимова внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения федерального законодательства.