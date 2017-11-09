Автобус со свердловскими школьниками попал в ДТП в Ярославской области

8 октября около 23-00 на 188-м километре федеральной трассы "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области автобус, в котором ехала группа школьников из Свердловской области, попал в ДТП. Всего в автобусе находилось 45 человек, 38 из них дети. Пятнадцать детей, а также один взрослый получили травмы. В настоящее время они госпитализированы. Водитель скончался в больнице.

Как пишут СМИ, причиной ДТП стал грузовик, выезжающий на трассу с территории строящейся АЗС. Он не уступил дорогу автобусу.

Госпитализированные дети, в основном, получили легкие повреждения (все были пристегнуты). Это - учащиеся школ №№ 200, 202 и 120 Екатеринбурга.

Основной удар пришелся на кабину водителя. Позже он скончался в реанимации. Свердловский губернатор принес соболезнования близким погибшего, отправив телеграмму губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

"Прошу вас передать самые искренние и глубокие соболезнования семье, друзьям, коллегам водителя экскурсионного автобуса Сергея Юрьевича Блохина, погибшего вследствие тяжёлых травм, полученных в ДТП, где пострадали школьники из Свердловской области, – цитирует губернатора департамент информполитики. – Сергей Юрьевич поступил как настоящий профессионал, как настоящий мужчина, сумевший защитить своих юных пассажиров от куда более тяжких последствий, которые могли бы быть. Так считают и родители свердловских школьников, испытывающие чувство огромной благодарности к человеку, спасшему их детей. Разделяя горечь этой тяжкой утраты, мы готовы оказать всю необходимую помощь и поддержку семье Сергея Юрьевича Блохина".