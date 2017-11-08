Пожар на вещевом рынке "Картрэйд" в Москве произошел в среду, 8 ноября. Источник в экстренных службах города сообщил, что горит вещевой рынок, расположенный по адресу: Дубнинская улица, 12.

Спасатели эвакуировали с места происшествия 150 человек. Площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. По предварительной информации, очаг возгорания находится в котельной.

Ранее сегодня спасатели потушили пожар на техническом объекте комплекса зданий Службы внешней разведки в Ясенево. Были опасения, что в коллекторе могут находиться люди. Как стало известно, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости. Пожар в коллекторе здания Службы внешней разведки России на юго-западе Москвы мог произойти из-за короткого замыкания.