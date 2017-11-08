МЧС заявило о готовности вызволить людей из загоревшегося коллектора в Ясенево
8 ноября 2017, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
В московском районе Ясенево некоторое время назад загорелся коллектор комплекса административных зданий. В МЧС заявили, что в помещении могут находиться люди.
Согласно данным, которые оказались в распоряжении ТАСС, пожар произошел на территории одного из технических объектов Службы внешней разведки. Представители СВР эту информацию подтвердили, отказавшись сообщить другие подробности инцидента.
В эти минуты возгорание ликвидируют прибывшие на место происшествия пожарные. МЧС допустило вероятность того, что в охваченном пламенем коллекторе могут находиться люди. В ведомстве заверили, что примут все меры для их спасения.