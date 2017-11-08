Аноним сообщил о бомбе в здании Казанского вокзала в Москве

В среду, 8 ноября, аноним сообщил о том, что в здании Казанского вокзала в Москве заложена бомба.

После поступления звонка сотрудники правоохранительных органов столицы приступили к проверке информации. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на собственный источник, в настоящий момент эвакуация пассажиров и сотрудников не производится.

Накануне сообщалось о том, что спорткомплекс "Олимпийский" был эвакуирован после сообщения об угрозе взрыва. На месте работали кинологи, которые не нашли ничего подозрительного.