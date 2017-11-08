Борис Дубровский: начните подготовку к следующему пожароопасному сезону

Сегодня, 8 ноября, на совещании с главами муниципалитетов и профильных ведомств глава Южного Урала Борис Дубровский поручил начать подготовку к следующему пожароопасному сезону. Особое внимание он потребовал уделить этому вопросу тем главам муниципалитетов, которые получили в 2017 году больше всех замечаний по этому поводу.

Напомним, что в этом году пожароопасный сезон продолжался с 10 апреля до 27 октября. При этом большинство пожаров произошло весной, с 20 апреля по 10 мая. Причина банальна – нарушение правил противопожарной безопасности в лесу и на прилегающих землях.



Как уточнил руководитель Главного управления лесами региона Виктор Блинов, в регионе было зафиксировано 464 лесных пожара на общей площади более 10 тысяч гектаров. Из них в лесном фонде – 420 пожаров на площади свыше 3 тысячи гектаров. Обнако 99 процентов поаров успели потушить за один день.

За этот пожароопасный сезон за нарушения правил пожарной безопасности в лесу составлено 484 административных протокола. К административной ответственности привлечено 463 зачинщика пожара на общую сумму 2 миллиона рублей.

- Это свидетельствует о неудовлетворительной организации работы с собственниками и пользователями земельных участков, - уточнил Виктор Блинов. - Необходимо своевременно проводить очистку прилегающей к лесу 10-метровой полосы или обустроить минерализованные полосы.