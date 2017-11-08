В Зеленограде на стройплощадке открыли стрельбу

На стройплощадке в Зеленограде сегодня случилось резонансное происшествие.

На строящемся объекте, расположенном в 15-м микрорайоне города мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. Согласно последней информации, после случившегося злоумышленник попытался скрыться с места инцидента на автомобиле ВАЗ-2106.

Как сообщает портал "Росбалт", сотрудникам полиции уже удалось задержать стрелявшего. В настоящий момент устанавливаются данные о причинах происшествия, а также пострадавших.