В Зеленограде на стройплощадке открыли стрельбу
8 ноября 2017, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
На стройплощадке в Зеленограде сегодня случилось резонансное происшествие.
На строящемся объекте, расположенном в 15-м микрорайоне города мужчина открыл стрельбу из травматического оружия. Согласно последней информации, после случившегося злоумышленник попытался скрыться с места инцидента на автомобиле ВАЗ-2106.
Как сообщает портал "Росбалт", сотрудникам полиции уже удалось задержать стрелявшего. В настоящий момент устанавливаются данные о причинах происшествия, а также пострадавших.