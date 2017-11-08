Главного бухгалтера подмосковного учреждения подозревают в хищении 10 млн рублей

Главный бухгалтер одного из муниципальных учреждений в поселке Запрудня в Подмосковье подозревается в хищении крупной суммы.

Согласно последним данным, 41-летняя женщина ежемесячно похищала со счета организации средства, вследствие чего общая сумма ущерба составила 10 миллионов рублей. Как сообщает сегодня "Росбалт", ссылаясь на слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Если вина главного бухгалтера будет доказана, она может сесть в тюрьму на десять лет.